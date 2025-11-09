Manejaba en ojotas y atropelló a tres mujeres de 65, 73 y 91 años: una está grave

Un hombre de 37 años que conducía un auto en ojotas atropelló a tres mujeres de 65, 73 y 91 años que cruzaban la calle en el centro de Lanús, luego de perder el control del vehículo. Una de las víctimas permanece internada en grave estado.

El hecho ocurrió en la intersección de Hipólito Yrigoyen y avenida 25 de Mayo, cuando Ezequiel Eduardo Mambrin, a bordo de un Renault Symbol y acompañado por un menor, aceleró de manera repentina y embistió a las tres peatones por la espalda.

Producto del impacto, las mujeres fueron levantadas por el aire y cayeron violentamente sobre el asfalto. Juana Vignona (73) sufrió graves lesiones en el brazo izquierdo y los médicos evalúan una posible amputación.

En tanto, Mirta Silvia Amor López (91) presentó heridas en la cabeza, una fractura expuesta y pérdida de conocimiento. La tercera víctima, Teresa Cristina Melgarejo (65), padeció fuertes dolores en la zona lumbar.

Las tres fueron trasladadas de urgencia al Hospital Evita, donde permanecen internadas. Según informaron fuentes policiales, el conductor fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.