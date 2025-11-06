“Naranjita” amenazaba a conductores que se negaban a pagarle por estacionar en la calle

Un "cuidacoches" de 38 años fue detenido en las últimas horas en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, acusado de amenazar a automovilistas y exigirles dinero para permitirles estacionar.

El hechoocurrió en la intersección de las calles Intendente Ramón Mestre y La Tablada, donde el “naranjita” fue captado por las cámaras del 911 mientras increpaba a los conductores que se negaban a pagarle.

Según relataron testigos, el hombre incluso llegó a subirse a la caja de una camioneta y gritó: “Dame plata o te rompo el auto”.

Dos automovilistas denunciaron haber sido amenazados por el cuidacoches, que se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento del hecho. Minutos después, personal policial acudió al lugar y procedió a su aprehensión.

En el procedimiento se le secuestró el chaleco refractario que utilizaba para desarrollar la actividad de manera informal. El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, indicaron las fuentes.