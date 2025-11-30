Huían marcha atrás y atropellaron a dos hombres que cargaban garrafas mientras los efectivos les disparaban

Dos hombres resultaron heridos luego de ser atropellados por un auto que huía marcha atrás de la Policía en Antártida Argentina y Mario Bravo, en un hecho que generó escenas de pánico en Mar del Plata.

Todo ocurrió cuando un Fiat Cronos blanco, que era seguido por patrulleros desde la zona del barrio Autódromo hasta Las Heras, quedó detenido en un semáforo y detectó que un móvil policial lo estaba por interceptar.





Los ocupantes del vehículo realizaron una brusca maniobra en reversa, cruzaron al carril opuesto e irrumpieron sobre la vereda, donde arrollaron a dos hombres que cargaban garrafas en un auto estacionado.

Los efectivos efectuaron disparos en medio de la persecución, mientras otros conductores intentaban alejarse de la trayectoria del Cronos. A pesar del despliegue, los sospechosos lograron escapar y continuaban prófugos.

Tras el impacto, uno de los atropellados, de 30 años, sufrió politraumatismos y fue trasladado lúcido al Hospital Interzonal General de Agudos por una ambulancia del SAME. El otro trabajador, que también cayó al pavimento durante la embestida, se retiró por sus propios medios para recibir atención médica.

La secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad de la zona y la comisaría 11ª, que interviene en la causa, dispuso peritajes en el lugar y el relevamiento de testimonios para avanzar en la identificación de los ocupantes del vehículo.