Una mala maniobra provocó un violento choque entre dos vehículos y una mujer resultó herida

Una maniobra indebida realizada por una camioneta provocó un violento choque con un auto en la avenida Cazón y Chacabuco, en Tigre, y una mujer resultó herida.

El hecho quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) y derivó en un operativo de asistencia coordinado por el sistema municipal de emergencias.

Según informaron fuentes comunales, el choque se produjo cuando la camioneta que circulaba por Cazón giró de manera imprudente hacia Chacabuco. En ese momento, otro vehículo que avanzaba en sentido contrario no pudo frenar a tiempo e impactó contra el rodado.

El impacto fue detectado de inmediato por el sistema de videovigilancia del COT, que activó el protocolo correspondiente. Al lugar acudieron móviles del organismo, personal de Tránsito, agentes de Defensa Civil y un equipo médico del Sistema de Emergencias Tigre (SET).

Una mujer sufrió un golpe en una de sus manos y recibió atención en el lugar, sin que se registraran lesiones de gravedad entre los involucrados.

Las autoridades municipales reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito para evitar este tipo de episodios en zonas de alta circulación vehicular.