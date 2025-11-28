Un ejército de “mulas” transportaban droga oculta sobre los hombros y dispararon: secuestraron 431 kilos de cocaína

En el marco del Operativo “Plan Güemes”, una patrulla de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, incautó 431 kilos de cocaína en una zona montuosa cercana a la localidad salteña de Aguas Blancas, provincia de Salta. La carga estaba distribuida en 410 paquetes rectangulares escondidos en 19 bultos.

El operativo se desarrolló durante la noche, durante un patrullaje en un sector de difícil acceso y con escasa visibilidad. En esas condiciones, los gendarmes detectaron a un grupo de personas que transportaba los bultos sobre sus hombros.

Al advertir la presencia del personal de la Fuerza, los individuos descartaron la carga y abrieron fuego contra los uniformados.

El ataque fue repelido con municiones antitumulto, logrando la detención de uno de los involucrados, mientras que el resto del grupo logró huir aprovechando la espesura del monte.

Tras el cruce armado, los efectivos aseguraron el área e inspeccionaron los bultos abandonados. Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 431 kilos 325 gramos.

La Fiscalía Federal Descentralizada de Orán dispuso las actuaciones correspondientes, el decomiso del estupefaciente y el traslado del detenido.