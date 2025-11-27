Cayó uno de los ladrones que atropelló y mató a una mujer cuando escapaba tras robar un auto

Un joven de 21 años fue detenido en las últimas horas acusado de integrar la banda que atropelló y mató a una mujer durante una fuga tras el robo de un vehículo en Villa Madero. El sospechoso, que intentó engañar a la Policía con una denuncia falsa, cayó luego de que los investigadores advirtieran múltiples inconsistencias en su relato.

De acuerdo con fuentes judiciales, Brian Uriel Escobar Sarverry fue arrestado por agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza. Está sindicado como quien conducía el Fiat Siena que embistió la moto en la que viajaban Paola Vanesa Lonzo, de 47 años, y su esposo, cuando la pareja regresaba del trabajo. Lonzo murió en el acto y su marido resultó herido.

El hecho se produjo el miércoles 19, luego de que la banda sustrajera un Peugeot 208 en Villa Madero. En plena huida, el Siena —vehículo de apoyo, según la pesquisa— chocó de frente a la moto y quedó abandonado a pocas cuadras del lugar, en la intersección de General Paunero y General Pintos, cerca de la avenida General Paz. Las cámaras municipales y del Centro de Monitoreo Urbano registraron el recorrido de los implicados hasta la zona del barrio Papa Francisco, en Villa Lugano, donde continuaron el escape a bordo del auto robado.

Tras el choque fatal, Escobar Sarverry regresó a su domicilio, se cambió de ropa y, acompañado por su padre, se presentó en una comisaría para denunciar que su Fiat Siena había sido sustraído por tres hombres armados en Agrelo y Culpina. Esa declaración pretendía desligarlo del caso, pero el relato generó sospechas desde el inicio.

Cuando la Fiscalía N° 5 de La Matanza, a cargo de Marcelo Diomede, lo citó para ratificar sus dichos, el fiscal detectó contradicciones y ordenó revisar sus antecedentes. Allí surgió un dato relevante: el joven ya había sido imputado en 2023 por un hecho de robo automotor. Con esa información y las imágenes de las cámaras, los investigadores lograron reconstruir la secuencia y avanzar en su detención.

La causa continúa en investigación para identificar al resto de los involucrados en el robo y en la fuga que terminó con la muerte de Lonzo.