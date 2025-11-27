“¡Se armó un quilombo!”: Daniel Grinbank recordó el día que llamó furioso a Mario Pergolini por inventar la muerte de Phil Collins

En el marco de una entrevista con Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido, el empresario y productor de espectáculos que fundó la emblemática Rock & Pop y el conductor que, por aquellos años, aprendió a desafiar el aire detrás de un micrófono, compartieron distintas anécdotas, entre ellas, la memorable la falsa muerte de Phil Collins.

Fue Pergolini quien se animó a contar la historia, esa que lo marcó tanto como la radio que los unió. “Me gritó dos veces en toda su vida. Fue mi jefe, por si alguien no se enteró. Durante años ha sido el dueño que dirigía Rock & Pop. La única vez que me acuerdo que me gritaste fue cuando mentí que se había muerto Phil Collins. Yo lo dije al aire, en una época que no había internet, no había nada“, rememoró el conductor.

Y continuó: “Veníamos de una sucesión de muertes y alguien justo en la mesa me dice: ‘Hoy por suerte no murió nadie’. Y yo dije: ‘Sí, murió Phil Collins, vamos a ampliar’. Cerramos el micrófono, todos se me quedaron mirando. Y yo dije que aguantemos esta mentira lo más que podamos, a ver qué pasa. Al toque todos los medios empiezan a decir: ‘Se murió Phil Collins’. Y me llama Daniel diciendo: ‘¿Pero qué mierda te pasa?’“, narró sin rodeos.

Daniel Grinbank quiso profundizar: “Quiero agregar a esto que no eran épocas de internet, por lo cual lo que ocurría en la radio no tenía manera de confrontarse de otro modo. Porque vos hoy en día entrás a cualquier portal de noticias y te das cuenta de lo que sucedió. En esa época no existían. Por lo cual se armó un quilombo“, explicó.

¿Vuelven los Rolling Stones a la Argentina?:

Grinbank contó que esa consulta en su vida es “un constante”. Y dijo: “Es real que hay una ‘stonemanía’ en la Argentina como no se da en ninguna parte del mundo y eso ellos lo saben. También es real que por eso uno puede interceder cuando ellos decidan venir. Deciden venir cuando pueden y quieren venir teniendo en cuenta que tienen más de 80 años y que no se movilizan solos”.

“Agregado a eso, mientras ellos sientan que puedan hacer los shows con la dignidad que podían hacerlo décadas atrás, no hay necesidad económica sino el contacto con la gente lo que los moviliza”, agregó.

El profesional en la materia también se refirió al público argentino respecto a si es el mejor el mundo: “Para muchos grupos sí y para otros no. U2 por ejemplo es más grande en Brasil que en Argentina, Collins era más en Brasil y Chile que en Argentina. Somos un gran público”.

”Vos a mí me cambiaste la vida”:

Pergolini compartió sus sentimientos con el productor tras su paso por la radio. A lo que Grinbank le respondió: “Yo solo fui un seleccionador, hice un buen casting. Después fue todo mérito de los conductores, de los productores, de los musicalizadores, de los operadores. Había un sentimiento de pertenencia extraordinario. Entonces vos tenías a tu productor y era como... no había que aclarar algunas cosas, porque vos sabías de qué lado del mostrador iba a estar la gente sin aclararlo ya en la decisión previa de esa contratación”.

“Entonces, creo que todos en la vida tenemos altas y bajas en nuestras producciones artísticas o cualquier cuestión de la vida. Creo que convivieron y convergieron muchos talentos juntos en su mejor momento, con muchas ganas y con mucho talento. Y a partir de ahí, lo mío fue administrar esos talentos, nada más”, sumó.

La gratitud resonó, simple y potente, en la voz de Pergolini: “Creo que también, y yo esto lo digo públicamente y te lo vuelvo a decir... vos a mí me cambiaste la vida. Así, directamente, las elecciones que has tomado para mucha gente le cambiaste la vida. A mí me cambiaste la vida”, disparó Mario Pergolini, sin filtros, con la admiración de quien reconoce un antes y un después en su camino.

El comienzo de la Rock & Pop:

“Se empezó a hablar mucho lo que no se podía hablar antes, pero también había un exceso, nos pasábamos para el otro lado. No había música de golpe y me pareció que había que abrir un espacio para lo musical y fue pensada para lo musical. Luego se fue segmentando”, relató.

Y agregó: “Aceleramos la vuelta de esos grandes comunicadores cuando estuvo la levantada de los carapintadas”.