”No teníamos un peso como familia y mi viejo no paraba de sacar discos increíbles”: el recuerdo de Dante Spinetta sobre su padre

Pocas personas habrá en Argentina que no hayan escuchado alguna vez el apellido Spinetta, ya sea junto al nombre de Luis Alberto, uno de los padres del rock en español, o de su hijo Dante, quien hizo honor a su linaje convirtiéndose en una figura clave de la evolución de la música en el país dentro de las últimas décadas, introduciendo géneros como el hip hop, el funk o el neo-soul.



En esta oportunidad, y en el marco de una entrevista, el artista contó lo complejo que fueron los primeros tiempos en el camino musical de su padre, pese a los exitosos discos que el Flaco generaba: "Yo no puedo evitar haber crecido con quien crecí. En los 80' no teníamos un peso como familia y mi viejo no paraba de laburar, de sacar discos increíbles. Y ya había hecho "Pescado", "Almendra", "Invisible", todo y no tenía plata para pagar las cuentas, vivíamos en lo de mi abuela o en casa sin muebles".



Y explicó: "Yo estaba aprendiendo a tocar la viola y le dije 'pa acompañame a ver si esta guitarra está buena, me gusta esa, es una Telecaster celeste, parece medio Argentina la bandera, y mi viejo la agarró y dijo que estaba muy bien, llevatelá, y bueno fue mi primer guitarra. Se me cayó en un momento en un show y se me salió un pedazo de pintura pero no importaba".



Y agregó: "Sos argentino pero no mires al otro mal porque sos una mezcla de todo eso. Y hay que aceptarlo y dejar de ver colores en las cosas así. Hay que afrontar como humanidad y como punto número uno eso de que hay uno superior a otro, si vos pensas eso sos un idiota de espíritu y de educación. Sos inferior si vos pensas que sos mejor que el otro".