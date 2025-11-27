Detuvieron a Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara y L-Gante: lo acusan de haberle robado US$700.000 a Gonzalo Montiel

Durante un allanamiento que se hizo en su oficina de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre, el abogado Nicolás Payarola fue detenido por una causa en la que lo acusan de haberle robado a US$700.000 al futbolista Gonzalo Montiel.

El 6 de octubre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional había confirmado el procesamiento del profesional y este jueves el fiscal Cosme Irribarren solicitó su detención.

El titular de la UFI N°6 de Benavídez solicitó además otro allanamiento en una casa de la localidad de Beccar, partido bonaerense de San Isidro.

En los procedimientos se incautó documentación, dispositivos de almacenamiento digital y teléfonos celulares que serán peritados en los próximos días.

El exabogado de Wanda Nara y L-Gante está involucrado en una causa caratulada como “estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo” que reúne varias denuncias de diferentes damnificados. Lo acusan por once hechos de estafa.

Entre las seis supuestas víctimas se encuentra Juan Marcelo Montiel, el padre del futbolista de River, quien acusa a Payarola de haberle robado.

De acuerdo a la denuncia de “Tito” Montiel, el campeón del mundo en Qatar 2022 le habría confiado ese dinero para avanzar en un proyecto inmobiliario que nunca se concretó.

El fallo detalla que Payarola aprovechó la confianza que tenía con el padre del exjugador de Sevilla para manejar parte de sus fondos.

Con ese vínculo, los convenció de conformar una sociedad llamada M&A Desarrollos Inmobiliarios y de realizar sucesivas entregas de dinero en efectivo y transferencias bancarias.

En este marco, el expediente judicial describe una serie de operaciones que incluyeron extracciones de dólares desde cuentas del defensor de River, certificaciones falsas y movimientos bancarios sin respaldo. En todos los casos, el dinero habría sido desviado a destinos ajenos al proyecto anunciado.

En el fallo donde se confirmó el procesamiento de Payarola, la Cámara había ordenado un embargo de 810 millones de pesos sobre sus bienes.