Pactaron por redes la venta de una cadena de oro y los emboscaron para robarles la camioneta

Un joven de 21 años y su novia fueron asaltados en Ciudadela cuando acudieron a concretar la venta de una cadena de oro acordada por Marketplace y terminaron emboscados por una banda armada que les robó la camioneta.

El hecho ocurrió en la puerta de un supermercado ubicado sobre la avenida Gaona, donde la pareja había pactado el encuentro con los supuestos compradores. Al arribar en una camioneta Volkswagen Amarok, fueron recibidos por una pareja joven que simulaba estar interesada en adquirir la joya.

Según las fuentes, el vendedor -que llevaba una cámara oculta integrada a sus lentes inteligentes- se acercó junto a la supuesta compradora hasta la parte trasera del vehículo. En ese momento, tres delincuentes encapuchados salieron corriendo desde la zona parquizada del Acceso Oeste y los sorprendieron a punta de pistola.

Las imágenes registradas muestran cómo los ladrones rodean a las víctimas y les exigen que entreguen todas sus pertenencias. En la secuencia se escucha uno de los gritos intimidatorios: “Sacale todo, gato”. Bajo amenaza, la pareja entregó la cadena de oro, los celulares, las billeteras y la Amarok.

Los supuestos compradores retrocedieron segundos antes del ataque, lo que reforzó la hipótesis de que actuaban en complicidad con la banda, indicaron los investigadores.

“Pará, amigo, no tengo nada. Te voy a rastrear con el celu, boludo”, les advirtió la víctima antes de que se dieran a la fuga a bordo de la camioneta.