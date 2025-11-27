Robaron un camión cargado con electrodomésticos y cayeron cuando bajaban heladeras y lavarropas

Cuatro delincuentes fueron detenidos en la localidad de Presidente Derqui tras robar un camión cargado de electrodomésticos y ser descubiertos por la policía mientras descargaban heladeras y lavarropas en una vivienda del barrio.

El hecho comenzó cuando un grupo de ladrones, que circulaba en bicicleta, observó un camión Iveco estacionado sobre las calles Japón y Libertad. Sustrajeron el vehículo y escaparon rápidamente del lugar.

Minutos después, operadores del Centro de Operaciones Municipales (COM) detectaron en las cámaras de seguridad a tres personas descargando mercadería del vehículo en la intersección de Perito Moreno y Rosario, a unos 300 metros del sitio del robo. Las imágenes mostraban cómo los sospechosos trasladaban los electrodomésticos hacia una vivienda cercana.

Con la alerta emitida, móviles de la Guardia Urbana y de la Policía de Pilar acudieron al lugar y aprehendieron a dos de los implicados. Un tercer sospechoso intentó huir corriendo, pero fue alcanzado y detenido a pocos metros.

Horas más tarde, se realizó un allanamiento de urgencia en una vivienda del barrio, donde fue capturado el cuarto integrante de la banda y se recuperó la totalidad de los electrodomésticos sustraídos.

El operativo concluyó con los cuatro sospechosos detenidos y el secuestro del camión robado, indicaron las fuentes.