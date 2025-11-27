Franco Colapinto vuelve a correr este fin de semana en el Gran Premio de Qatar: días, horarios y cómo verlo



El piloto de Alpine se prepara para un nuevo desafío en la Fórmula 1, en este caso en Qatar, donde estuvo presente con Williamns en 2024 aunque en una competencia en la que no permaneció muchos segundos en pista tras una caótica largada.

El argentino es el único piloto de la temporada de la F1 que no ha podido lograr puntos en un contexto en donde la escudería Alpine marcha última en el Campeonato de Constructores.

Las limitaciones del rendimiento del Alpine en 2025 le impidieron a Franco poder lucirse, aunque pese a arrancar en la séptima fecha y sin pretemporada, logró reducir la diferencia con su compañero, el experimentado Pierre Gasly, al que superó en varias carreras y clasificaciones. El equipo francés tiene el peor auto de la temporada pero por su labor, Colapinto fue confirmado por la escuadra francesa para seguir siendo titular en 2026.

El Circuito Internacional de Lusail, ubicado en las afueras de Doha, fue levantado inicialmente para recibir al Moto GP, competencia que desembarcó en 2004. Sin embargo, la F1 llegó en 2021 y dos años más tarde se firmó un contrato de diez años para ser sede hasta 2033.

De esta manera, Franco intentará llegar, al menos décimo, para sumar sus primeros puntos con la escudería francesa que, a principio de la temporada, ya había manifestado públicamente que todos sus focos, mejoras y proyectos estarían puestos en 2026.

Cronograma del GP de Qatar:

Viernes 28 de noviembre

Práctica 1: 10.30

Clasificación Sprint: 14.30

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00

Clasificación: 15.00

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 13.00

Toda la actividad será transmitida tanto por TV, por Fox Sports, como por streaming, por Disney+ Premium.