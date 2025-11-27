Una joven chocó a un motociclista y familiares de la víctima le dieron una paliza en una panadería: 3 mujeres detenidas

Tres mujeres fueron detenidas luego de golpear de manera salvaje a una joven de 22 años dentro de una panadería de Ensenada, a donde la fueron a buscar tras un choque vial registrado más temprano entre una camioneta y una moto.

Todo comenzó cuando una camioneta, conducida por la joven agredida, realizó una maniobra prohibida al doblar a la izquierda en una avenida. En el mismo momento, un motociclista que realizaba el mismo giro fue embestido y salió despedido hasta caer sobre el asfalto. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Tras el siniestro, la conductora se dirigió a una panaderia ubicada en Bossinga y Bonavena. Hasta allí llegaron un grupo de allegados del motociclista, que al reconocerla ingresaron al local y la atacaron con golpes de puño y patadas.

Un policía que se encontraba en las inmediaciones intervino para frenar la agresión, mientras la joven terminó tendida en el piso con visibles gestos de dolor y luego fue asistida por personal del SAME.

Efectivos del Comando de Patrulla Ensenada detuvieron a tres mujeres involucradas en el ataque y las trasladaron a la comisaría Primera. La causa quedó caratulada como lesiones leves y es investigada por la UFI N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic.