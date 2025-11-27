"Están robando a dos cuadras de la comisaría": dos asaltos en un día y en el mismo tramo de la Riccheri

Dos robos casi calcados cometidos por motochorros, en cuestión de horas y sobre el mismo sector de la Autopista Riccheri, volvieron a exponer la vulnerabilidad del corredor y encendieron críticas de vecinos y automovilistas.

Uno de los hechos ocurrió en la mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, a la altura del restaurante El Mangrullo, a unos 500 metros de la Departamental de Puente 12. Allí, un motociclista fue sorprendido por al menos dos delincuentes que se desplazaban en moto. Tras interceptarlo sobre la traza principal, lo amenazaron con armas de fuego y lo despojaron de su vehículo, sus pertenencias y el casco, pese a que la víctima intentó resistirse.

La secuencia se desarrolló a plena luz del día y frente a decenas de personas que se encontraban detenidas en la banquina, quienes observaron el asalto sin poder intervenir. Para los vecinos, la escena vuelve a desnudar fallas en una zona que cuenta con presencia de distintas dependencias policiales, entre ellas la Departamental Puente 12 y el Destacamento Vial de Ezeiza.

Horas después, dos delincuentes asaltaron a otro motociclista a punta de pistola y amagaron con dispararle para sustraerle el vehículo y el celular. Escaparon en contramano a toda velocidad.

“Hay un patrullero ahí enfrente y están tomando mate. Roban todos los días en la Riccheri. La Policía no hace nada”, relató un vecino que presenció el ataque y cuestionó la falta de respuesta en el área. En otro de los incidentes registrados en la jornada, los asaltantes escaparon en contramano por la autopista.

Los episodios se produjeron a menos de tres kilómetros del punto donde, una semana antes, fue asesinado Nazareno Tobías Isern, de 21 años, quien circulaba en bicicleta con una amiga cuando fue interceptado por delincuentes. Por ese homicidio permanecen detenidos dos sospechosos de 19 y 23 años.

Frente a esta sucesión de hechos, vecinos y usuarios habituales de la Riccheri volvieron a reclamar medidas urgentes para reforzar la seguridad en un corredor que, pese a la cercanía de dependencias policiales, sigue siendo señalado como un punto crítico de asaltos violentos.