Emboscada a los tiros, un muerto y dos heridos: asesinaron a un hombre en la calle por un conflicto familiar

Un hombre fue asesinado y su hijastro y un amigo resultaron heridos tras una emboscada a tiros en la localidad de Parque San Martín, partido de Merlo, en un ataque vinculado a un conflicto familiar que derivó en la detención de dos sospechosos y la búsqueda de un tercer implicado.

La víctima fatal fue identificada como Joel Benjamín Riquelme, de 36 años, quien murió en el Hospital Eva Perón luego de haber ingresado con una herida de bala en el abdomen. También fueron alcanzados por los disparos Mario Alberto Rodríguez (45), con un impacto en la rodilla, y Rodrigo Emiliano Baltar (19), baleado en una pierna. Ambos se recuperan favorablemente.

El hecho ocurrió la noche del 22 de noviembre en 25 de Mayo y Ameghino, cuando Riquelme regresaba de jugar al fútbol junto a su hijastro Baltar y un amigo. En la calle se cruzó con Nazareno Oscar Ailán (20), pareja de su sobrina, con quien mantenía una disputa familiar desde hacía dos años. Tras un intercambio de golpes, Ailán se retiró del lugar.

Según la investigación, minutos más tarde Ailán volvió a la escena a bordo de una Chevrolet Tracker gris, acompañado por Leonel Ezequiel Ruiz (31) y Leonel Alejandro Sayago, este último aún prófugo. Los tres descendieron armados y abrieron fuego contra las víctimas antes de escapar.

Tras tareas del Grupo Técnico Operativo y de la DDI, se identificaron domicilios vinculados a los atacantes y se ordenaron allanamientos. En las últimas horas fueron detenidos Ailán, en Ruta 40 y Gaboto, y Ruiz, capturado en Dolores cuando intentaba fugar hacia la Costa Atlántica. En Castelli fue secuestrada la Chevrolet Tracker utilizada en el ataque.