Cayó uno de los 5 ladrones que robaron en la casa de Valeria Mazza: tiene 17 años y a los 15 cometió un crimen

Un adolescente de 17 años, identificado como Tiziano, con un extenso prontuario y pedido de captura vigente, fue detenido en las últimas horas acusado de integrar la banda que el 19 de noviembre robó en la vivienda de la modelo Valeria Mazza, en la localidad de Beccar.

Tras una investigación del Fiscal General adjunto Patricio Ferrari, la aprehensión fue realizada por personal de las comisarías 5ta de Beccar y 4ta de Las Barrancas, junto a efectivos del Comando de Patrullas de San Isidro, en el marco de las tareas destinadas a identificar y localizar a los autores del asalto cometido en la casa situada en Posada y Garibaldi. El joven fue trasladado al Centro de Recepción de La Plata, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Tiziano —que tenía pedido de captura desde el 12 de septiembre de 2025 por robo agravado de vehículo dejado en la vía pública, a pedido del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 3 de San Isidro— posee además antecedentes por tentativa de homicidio, con la misma intervención judicial.

El adolescente acumula nueve causas previas por lesiones leves y daño, robo agravado, encubrimiento, averiguación de ilícito, homicidio con portación ilegal de arma de guerra y tentativa de homicidio.

Su historial delictivo comenzó a los 15 años, cuando el 20 de junio de 2023 asesinó de un disparo en el abdomen a Fabricio Aranda (18) en Tigre, utilizando un pistolón de munición múltiple. La víctima murió mes y medio después y en el domicilio del agresor se secuestraron tres armas de fuego.

Tras ese crimen, el menor fue sometido a una medida de seguridad restrictiva de la libertad para niños inimputables, que se extendió hasta agosto de 2024. Dos meses después volvió a delinquir: robó un auto que abandonó en la vía pública, cometió encubrimientos y otro robo agravado, además de ser investigado por tenencia de arma de fuego.

En febrero de 2025 fue detenido con prisión preventiva en un centro juvenil de Malvinas Argentinas, pero se fugó el 16 de mayo. Permaneció prófugo hasta agosto, cuando fue recapturado acusado de un intento de homicidio en El Talar, donde atacó a Marcelo Domínguez (28), a quien le efectuó varios disparos que lo dejaron gravemente herido. Por ese caso fue alojado en un centro de menores de Lomas de Zamora, del que volvió a escaparse el 12 de septiembre de 2025.