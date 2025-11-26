Cambio de paradigma en Santa Fe: cómo funcionan las tobilleras duales para prevenir hechos de violencia de género en tiempo real

A través del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Gobierno de Santa Fe presentó las tobilleras duales que el Ejecutivo provincial implementará para prevenir hechos de violencia de género.

“Esto no es solo una inversión pública, sino que es parte de un sistema de seguridad pública coordinado con el Ministerio Público de la Acusación y con el Ministerio de Igualdad y Desarrollo”, dijo el gobernador Maximiliano Pullaro durante la presentación en la ciudad de Santa Fe.

También afirmó que “es una acción que no se podría llevar adelante si no tendríamos en este momento un despliegue policial y operativo como el que tenemos en las grandes ciudades, que permite que cada vez que una mujer es víctima de violencia de género o una persona es víctima de violencia intrafamiliar, lo tomemos como incidencia priorizada y en menos de cinco minutos se haga presente la policía en el lugar”.

Para la adquisición de las tobilleras y equipos de monitoreo se invirtieron más de 1 millón de dólares, siendo la principal diferencia con otros dispositivos que ahora la responsabilidad va a estar en el agresor.

“Estos dispositivos cuentan con una inversión provincial de casi $ 1.500 millones, sumado al mantenimiento y el sostenimiento que tiene un costo de 688 dólares mensuales y los que son domiciliarios cerca de 600 dólares mensuales, con lo cual son muchos recursos que va a destinar por mes el Gobierno de la provincia para que este dispositivo pueda funcionar correctamente”, señaló Pullaro.

Cómo funcionan:

Según informó el Gobierno, los dispositivos constan de una tobillera electrónica y un rastreador que va a portar el agresor denunciado por violencia de género. Y por otro lado, la víctima va a tener un rastreador que tiene las características similares a un teléfono celular que le va a estar informando en el caso de que ella esté en su domicilio o que esté yendo a algún lugar fuera de su domicilio si el agresor está cerca y permitirá tomar medidas que resguarden su integridad física.

Funcionan con el uso de la tecnología global satelital (GPS) y el monitoreo permanente por parte de la Central 911 de Emergencias, que estará a cargo de la ejecución del nuevo sistema de vigilancia, según informó el gobierno provincial.

“Lo novedoso de esto es que va a ser a través de disposiciones que haga la Justicia, se van a tener que respetar zonas de exclusiones, el agresor no se va a poder acercar ni al domicilio ni al ámbito de trabajo de la víctima y además va a tener un monitoreo que va a ser de manera dinámica que permitirá tener una respuesta policial temprana”, señaló públicamente el director provincial de Atención de Emergencias, Pablo Polito.

Cambio de paradigma:

Pullaro valoró que a partir de la incorporación de estos dispositivos, “cambia el paradigma porque el agresor será la persona que lleve la tobillera y el dispositivo que lo geolocaliza y eso estará monitoreado las 24 horas por el personal policial que está al servicio del 911 y podrá ver en el monitoreo que hay un agresor acercándose a la víctima, por lo que estarán acudiendo a ese caso en ese preciso momento”.

A la vez, el mandatario provincial señaló que “a la víctima no la estamos revictimizando, sino que al agresor lo vamos a estar controlando permanentemente” mediante el nuevo sistema de tobillera dual.