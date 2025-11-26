Se movía una moto sin patente por Benavídez: tenía pedido de secuestro por un robo en San Martín

En la localidad de Benavídez, un sospechoso quedó detenido en las últimas horas por circular con una moto con pedido de secuestro y sin patente.

Todo quedó registrado por el sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT).

El hecho ocurrió en plena tarde, cuando los agentes de la central divisaron el vehículo detenido. De manera inmediata, activaron la alerta y un móvil municipal -junto a efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires- identificaron al sujeto en la intersección de las calles Fader y Belgrano.

En ese momento, tras el ingreso de los datos al sistema, se percataron que el rodado contaba con pedido de captura por un ilícito ocurrido en el Municipio de San Martín. El hombre fue trasladado a comisaría y puesto a disposición de la Justicia.