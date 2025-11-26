La famosa combi blanca: tenía pedido de secuestro desde 2013 y encontraron más de dos kilos de cocaína en el aire acondicionado

Bajo los estrictos lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional en la lucha permanente contra el narcotráfico en todo el país, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) incautaron en la provincia de Santiago del Estero más de 2 kilos de cocaína que se encontraban ocultos en un vehículo con pedido de secuestro.

La intervención estuvo a cargo de la División Antidrogas Río Hondo de la PFA, cuyos agentes lograron detectar la presencia de un rodado tipo utilitario buscado desde 2013 por el Juzgado Civil de Documentos y Locaciones VII de Tucumán, a cargo de la Dra. María Carbonel.

En ese sentido, el personal policial verificó que el furgón circulaba por el centro santiagueño, por lo que se montó un operativo estratégico en la intersección de la avenida Juan Núñez de Prado y la calle Leopoldo Lugones, en la ciudad capital.

Pasadas algunas horas, los agentes observaron que se acercaba el vehículo señalado y ordenaron al conductor detener la marcha para proceder a la identificación de sus ocupantes y a la requisa correspondiente.

A bordo viajaban cuatro personas (dos hombres y dos mujeres). Durante la inspección, los uniformados hallaron en la unidad exterior del aire acondicionado dos envoltorios amarillos ocultos que contenían 2 kilos 88 gramos de clorhidrato de cocaína compactada de máxima pureza, además de dos gorras con el logo institucional de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

Ante el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal Nº 1 de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Guillermo Molinari, quien dispuso el secuestro del estupefaciente, del vehículo, de los cuatro teléfonos celulares y la detención de todos los ocupantes.

Los aprehendidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor junto al material decomisado, en el marco de la Ley Nacional de Drogas (23.737).