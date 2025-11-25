Un nene de 12 años entró a robar a una cochera con la ayuda de un joven de 19 y el plan falló

Un menor de 12 años y un joven de 19 años fueron detenidos durante la madrugada de este martes luego de ser detectadas por cámaras del 911 cuando manipulaban el portón de una cochera en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió en en la avenida Duarte Quirós al 100 y toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del 911.

En las imágenes se ve cómo el joven levanta el portón y el menor se agacha para ingresar a robar a la cochera mientras su cómplice se queda de campana.

El operador del sistema de videovigilancia advirtió el hecho y dio aviso de inmediato al personal policial que patrullaba la zona.

Al llegar al lugar, los efectivos aprehendieron a los sospechosos a pocos metros del acceso a la cochera. Posteriormente fueron trasladados a una dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Jus