Tragedia en la ruta 2 tras el vuelco de un micro que iba a Mar del Plata: hay al menos dos muertos y múltiples heridos



Un fatal accidente se registró en las primeras horas de esta mañana en la Ruta 2, en dirección a Mar del Plata, cuando un micro de una empresa de turismo volcó con más de 50 pasajeros a bordo. Hay al menos dos muertos.



El siniestro ocurrió hacia el kilómetro 325 de la traza, a la altura de la localidad de General Pirán, alrededor de las 8. Por motivos que se investigan, el micro sufrió un siniestro y terminó volcado sobre el cantero central con 56 pasajeros a bordo.



Según trascendidos, las víctimas fatales murieron en el lugar. También varios heridos de distinta gravedad, dos de ellos de gravedad, confirmaron a la prensa fuentes de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).



La unidad que protagonizó el accidente pertenece a la empresa Turismo New Bus. Circulaban a bordo vecinos de las localidades bonaerenses de Moreno, Morón y Ciudadela, quienes viajaban hacia la ciudad costera.



De acuerdo con el sitio web de la Provincia de Buenos Aires, el micro adeuda una multa por 256.650 pesos por una infracción por exceso de velocidad cometida el 8 de mayo de este año.



Trabajan en el lugar equipos de emergencias y personal de seguridad vial de AUBASA. También intervinieron bomberos voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal.



Además, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se presentó en el sitio del accidente para brindar asistencia y realizar el test de alcoholemia al conductor, que dio resultado negativo.



Se encuentra a cargo de la investigación el fiscal de Delitos Culposos de Mar del Plata, Germán Vera Tapia.



La principal hipótesis del despiste y vuelco del micro:



Germán Vera Tapia, a cargo de la investigación, dijo que las primeras pericias indican que el conductor del colectivo se habría quedado dormido.



Vera Tapia reveló que uno de los dos conductores le habría dicho a los Bomberos y a las víctimas que se le cruzó un auto, sin embargo, la investigación científica determinaría otra cosa.



“Científica está con otra teoría de que aparentemente no giró en la curva, como si se hubiese quedado dormido. No se ven marcas de vuelco por esquive, se ven marcas de vuelco por seguir derecho”, planteó el fiscal.



Con respecto a la posibilidad de que se haya quedado dormido, Vera Tapia señaló que “hay libretas” donde está marcado el horario que debía hacer cada conductor.



“La travesía arrancó a la 1 de la mañana y siendo dos choferes estaría todo en regla”, explicó quien está a cargo de la investigación.





El fiscal aclaró que uno de los choferes quedó aprehendido por el delito de homicidio culposo agravado por uso de vehículo automotor calificado por dos muertos, luego de haber sido trasladado a un centro de salud local por heridas menores.



El segundo chofer no sufrió heridas y dio negativo en el test de alcoholemia, pero Vera Tapia solicitó que también quede aprehendido hasta tanto se le realice una extracción de sangre.



Vera Tapia confirmó que hay dos mujeres fallecidas y que todas las personas que estaban adentro del micro eran mayores de edad.



“Hay tres internados graves que están fuera de peligro. Tenemos 28 heridos en General Piran y otros 12 en Vidal”, detalló sobre los heridos.



Viajaban a un acto de Axel Kicillof:



Como pudo trascender, los heridos eran participantes inscriptos a un congreso sobre integración socio urbana, organizado por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu).



Se trata del 1° Encuentro Internacional de Hábitat en el Gran Hotel Provincia. Fue suspendido por el gobernador bonaerense.



El padre Francisco “Paco” Olveira, quien se encontraba en la unidad al momento del siniestro, brindó detalles de la tragedia en diálogo distintos medios de comunicación.



“Salimos por nuestra cuenta o ayudados por otros, algunos más golpeados. Habrá un 10% del colectivo que tienen heridas de distinta gravedad. Yo creo que la inmensa mayoría no muy graves, sino más bien raspaduras y cosas de esas”, precisó el integrante de Curas de Opción por los Pobres.



Según explicó, los propios heridos se ayudaron entre sí para salir de la unidad. Mientras las ambulancias trasladaron a los casos más graves, el resto recibió atención en un pequeño centro de salud de General Pirán.



“Estábamos durmiendo. Creo que eran las siete y media, ocho de la mañana. Habíamos salido a las 12 de la noche, yo subí en Moreno. (El micro) levantó a otro grupo en Morón. Tampoco revisamos nosotros el micro a las 12 de la noche”, agregó.



En esa línea, los militantes eran vecinos de asentamientos y barrios populares, aunque también había profesionales dentro del grupo: “Una de las compañeras que está acá era una profesora de una universidad que con sus estudiantes trabajan la tierra, el hábitat, el acceso a la tierra y las mejoras en los barrios. Iba a ser un encuentro para tratar todas estas problemáticas”.



“La verdad es que, no quiero decir que fue una desgracia con suerte, pero podría haber sido peor”, sostuvo.