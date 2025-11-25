Le pegó piñas a su pareja, se atrincheró con un cuchillo y amenazó con quitarse la vida

En un operativo realizado en una vivienda de calle Doctor Félix Garzón al 1100 en en barrio Marechal, personal policial detuvo a tres hombres en las últimas horas luego de un episodio de violencia familiar en Córdoba.

El incidente comenzó a raíz de un llamado al 911 donde una mujer indicó haber sido agredida físicamente (golpes de puño en el rostro) por su pareja en el interior del inmueble. Seguidamente, el agresor subió al segundo piso del domicilio armado con un cuchillo y amenazó con quitarse la vida.

Dada la tensión de la situación, se solicitó la intervención y colaboración del personal especializado E.T.E.R. quienes finalmente redujeron al individuo y posteriormente lo aprehendieron.

Mientras el agresor era trasladado hacia el móvil policial, el yerno de la damnificada se hizo presente en el lugar y agredió a los uniformados, siendo detenido de inmediato.

Además, durante las tareas de negociación, el hijo de la mujer ingresó a la vivienda pese a tener una restricción judicial, siendo trasladado a sede policial.

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de un arma blanca, entre otros elementos.