Piratas del asfalto llevaban un arsenal en el auto y municiones de fusiles FAL: cayeron en la General Paz

Tras una persecución, la Policía de la Ciudad detuvo en Lomas del Mirador a tres personas a bordo de un auto con armas y gran cantidad de municiones; uno de los delincuentes tenía pedido de captura.

El paso del Toyota Yaris fue captado por uno de los pórticos sobre la avenida General Paz, altura Liniers, en dirección al Riachuelo, por una alerta de pedido de interceptación solicitado por la UFIJ 4 del Distrito de Pilar del Departamento Judicial de San Isidro.

Los oficiales detuvieron la marcha del auto en la avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas (Ruta 3) y Larrea, en el partido de La Matanza.

En el vehículo circulaban tres hombres, uno de los cuales tenía pedido de captura, tras lo cual los oficiales requisaron el auto donde hallaron el armamento, pero también documentación presuntamente apócrifa y distintas chapas patentes de autos.

Los policías secuestraron una pistola Glock 40 con numeración suprimida, con munición en la recámara y dos cargadores con 15 municiones, un kit Roni con mira telescópica, cuatro cajas con 153 municiones de calibre 9 milímetros, dos cargadores de pistola Bersa, cinco cajas con 63 municiones de fusil FAL, 21 cartuchos de escopeta calibre 12.70.

También incautaron 16 teléfonos celulares, una amoladora, tres chombas con la inscripción Drogas Ilícitas PBA y tres chapas patentes presuntamente apócrifas con sus cédulas, y seguro, documentación de vehículos supuestamente falsas, cuatro manojos de llaves, tres licencias y cuatro DNI también de origen dudoso.

La UFIJ 2 de Pilar, a cargo del Dr. Andrés Quintana, ordenó las detenciones de los tres sujetos, por robo de mercadería en tránsito y el secuestro del vehículo y de todos los elementos constitutivos de delito.