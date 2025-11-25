Un grupo de personas y chicos desarmaron casi en tiempo real un auto recién robado a un chofer

Un auto robado a un chofer de una aplicación de viajes fue desmantelado en cuestión de minutos por un grupo de personas en el barrio Acuba, de Villa Diamante, donde hombres, mujeres y hasta niños participaron del saqueo.

El hecho ocurrió en Pasaje Octubre y 17 de Octubre, donde el coche apareció abandonado tras ser sustraído al conductor. En un video registrado por un vecino se observa cómo varias personas retiran los neumáticos, levantan el capot y extraen a la fuerza el motor, la batería, el alternador y el radiador.

“Tomá, amor”, se escucha decir a una joven mientras entrega un repuesto a su pareja. “Sacaron la nafta, viste”, se escucha que comenta un vecino en voz baja mientras graba el impactante video con su celular

En pocos minutos, el vehículo quedó completamente desarmado. Según testigos, la presencia de adultos y menores participando del saqueo no es un hecho aislado, sino parte de una modalidad que se reitera en la zona.

Habitantes del barrio aseguran que los autos robados en otras localidades suelen ser abandonados en las calles internas de Acuba, donde grupos organizados los desmantelan “en tiempo récord”. También reclaman la falta de presencia policial y la ausencia de controles que permitan evitar este tipo de maniobras.

La comisaría de Villa Diamante inició actuaciones para determinar la ruta del vehículo robado y establecer la identidad de las personas que participaron del desguace.