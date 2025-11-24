Dos mujeres atacaron a un hombre, rociaron su cara con “burundanga” para drogarlo y le robaron la mochila

Un hombre fue atacado en Ciudadela por dos mujeres que le arrojaron en el rostro una sustancia conocida como “burundanga”, lo drogaron y le robaron su mochila cuando se dirigía a su trabajo.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en la esquina de Madero y Podestá y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.





Tras ser rociado con la sustancia, la víctima perdió el conocimiento y se desplomó en plena calle. En ese momento, las agresoras se acercaron y, bajo la apariencia de asistirlo, le sustrajeron el bolso antes de huir.

El hombre intentó levantarse y perseguirlas, pero no pudo mantenerse en pie debido al efecto de la droga y cayó nuevamente sobre la vereda, donde luego fue auxiliado por vecinos.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a las dos mujeres involucradas, que permanecen prófugas y son buscadas por la Policía.

Vecinos aseguran que este tipo de hechos se repiten con frecuencia en las calles de Ciudadela. “Siempre hacen lo mismo: te drogan, te agarran cuando estás mareado o desmayado y te roban. Y nadie viene”, cuentan.