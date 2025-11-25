“Yo tuve en el año 88, un episodio de panic attack": Dady Brieva recordó el ataque de pánico que sufrió en pleno show con Midachi

En el marco de una entrevista televisiva con Dante Gebel, Dady Brieva contó un episodio que marcó su vida personal y profesional: en 1988, el humorista atravesó un ataque de pánico que lo obligó a detener su actividad en pleno escenario, en el apogeo de su carrera con el grupo Midachi.

“Yo tuve en el año 88, un episodio de panic attack, que la pasé muy mal, que a veces también digo para la gente que le tocan esos episodios, que ahora están contenidos a través de fármacos, a través de ayuda médica, especialista, qué sé yo. Antes no era tanto”, recordó Brieva al aire de La Divina Noche de Dante.

Durante la conversación, Gebel le preguntó si recordaba el origen de aquel episodio. Brieva respondió: “Mirá, por lo general se disparan a las personas que quieren tener el control de todo. Entonces, viste que dicen: Ahora voy a hacer esto y después voy a hacer esto. Y Dios te dice: Che, pelotudo, acá mando yo, tranquilo”.

“Ponete la boina y hace la fila. Y me pasó eso y hay un par de cosas que me dejaron tecleando y me agarró eso. Y siempre te quebrás en lo más fuerte tuyo. Mirá qué loco, ¿no? Me quebré arriba del escenario, que era mi vida”, continuó.

Brieva detalló cómo el ataque lo sorprendió en plena función: “Se me puso la mente en blanco así, empecé a transpirar frío y...”. Al ser consultado sobre su reacción en ese momento, admitió: “No me acuerdo porque lo tengo negado, pero fueron dos años así. Pero ese es el pánico... Ese fue un infierno, muy feo”.

La situación lo llevó a suspender presentaciones con Midachi, aunque contó con el apoyo de sus compañeros: “Y suspendí, estábamos con Midachi, los muchachos me ayudaron mucho”.

Gebel indagó sobre la recuperación y si el episodio se repitió. Brieva fue claro: “No”. Y ante la pregunta sobre si logró superarlo sin ayuda, respondió: “No, con mucha ayuda”. Reflexionó sobre el contexto de la época y la evolución en el tratamiento de los ataques de pánico: “En el diagnóstico de la enfermedad, ahora hay más cosas. En ese tiempo me estuve volviendo loco, ya está”.

En la misma línea, Dady Brieva le confesó a Dante Gebel la razón de seguir trabajando: “Hacer reír es lo que más me gusta en esta vida y cambiarle el ánimo es lo que quiero, lo siento hasta como una responsabilidad de Dios”.

En paralelo, el humorista contó por qué se puso a opinar sobre política: “Yo no hablo de política, yo lo que hago es no hacerme el estúpido. Si me preguntan, contesto. Miguel se metió en política, yo nunca me metí”.