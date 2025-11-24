“Abuelo, soy yo”: gitanos engañaba a adultos mayores para robarles dólares

Tras dos años de investigación, la Policía de la Ciudad desarticuló una organización criminal liderada por un hombre de 62 años, dedicada a estafas bajo la modalidad del “cuento del tío”, falsificación de documentación automotor y presunta reducción de autopartes. La banda operaba en el barrio porteño de Parque Avellaneda y en la ciudad de Neuquén.

Todo comenzó el 27 de julio de 2023, cuando un adulto mayor recibió un llamado de quien creyó que era su nieto. El falso familiar le advirtió que el gobierno iba a incautar los depósitos bancarios y le pidió que retirara todo el dinero en dólares y lo entregara a un “amigo”. La víctima sacó 10 mil dólares de una sucursal bancaria en Recoleta y, al regresar a su casa, en avenida Alvear, le entregó una valija con el dinero a un hombre que fingió ser el enviado del nieto. Minutos después, desapareció.

La División Defraudaciones y Estafas comenzó a analizar cámaras de seguridad y logró identificar a dos vehículos que actuaron en el robo: un Fiat Cronos blanco, donde se subió el estafador, y un Fiat Palio gris que funcionaba como apoyo. El rastreo de ambos autos llevó a un hotel de Palermo, donde se halló la valija usada en la estafa, con papeles sin valor y el ticket del banco. La reserva del hotel permitió avanzar con la investigación.

Con el paso del tiempo se descubrió que los involucrados vivían en Parque Avellaneda y en Neuquén, y que los vehículos utilizados habían dejado de aparecer en los registros, lo que aumentó las sospechas sobre su reducción o venta irregular. Con todos los elementos reunidos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°25, a cargo de la Dra. Fabiana Emma Palmaghini, ordenó allanamientos en ambos domicilios.

En Parque Avellaneda los investigadores secuestraron seis cédulas automotor, documentación apócrifa de vehículos, dos chapas patentes con pedido de secuestro por robo, llaves de ignición y computarizadas, 35 boletos de compra-venta incompletos, pagarés, dos postnet y celulares que serán peritados para ampliar la investigación. En Neuquén, los oficiales incautaron dos computadoras all in one en un predio donde había vehículos a la venta.

El líder de la banda, otro hombre y su hijo quedaron a disposición de la Justicia. La investigación continúa, y no se descarta que haya más víctimas de esta organización que utilizaba el engaño y la falsificación como método de trabajo.