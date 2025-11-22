Un camión brasileño con permisos truchos transportaba 9 toneladas de marihuana

El Escuadrón 10 “El Dorado” realizó un millonario secuestro de estupefacientes en la localidad misionera de Caraguatay luego de detener a un camión utilizado por el narcotráfico para pasar droga de un país a otro.

En forma coordinada con la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Eldorado”, la Unidad de Inteligencia Criminal “Iguazú” y en cooperación internacional con la “Força Integrada de Combate ao Crime Organizado” (FICCO) del estado de Paraná, Brasil, detuvieron la marcha de un transporte de cargas generales de origen brasileño en la Ruta Nacional 12.

Durante el control documentológico, los funcionarios detectaron irregularidades en los Manifiestos Internacionales de Carga Terrestre/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA), que resultaron ser apócrifos. Ante esta situación, se efectuó una inspección exhaustiva del transporte y su carga.

Los gendarmes realizaron el pasaje con el can detector de narcóticos “Vera”, que reaccionó ante la posible presencia de estupefacientes, marcando varios lugares del rodado. Tras retirar la lona del sector de carga, los federales constataron la presencia 326 bultos que contenían 11.667 paquetes rectangulares, con un peso total de 9.490 kilos 200 gramos de cannabis sativa, según las pruebas efectuadas por integrantes de Criminalística y Estudios Forenses.

Asimismo, mediante la consulta sobre los antecedentes del camión, se confirmó que poseía pedido de secuestro activo por robo en Morón, provincia de Buenos Aires, por lo que el dominio que llevaba colocado no le pertenecía.

El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado dispusieron la detención del involucrado de nacionalidad brasileña, la incautación de la sustancia estupefaciente, del rodado y de toda documentación y elementos de interés para la causa.