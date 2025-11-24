Terror en 40 segundos: entraron armados mientras esperaban un delivery

Una familia de Miramar vivió escenas de terror cuando tres delincuentes armados con un rifle y pistolas irrumpieron en su casa de avenida 37 y 62, justo en el momento en que aguardaban la llegada de un delivery.

Según indicaron las víctimas, los ladrones entraron a los gritos y uno de ellos advirtió: “Al piso o mato a tu señora”. De inmediato los hicieron tirarse boca abajo, los ataron y les dieron una brutal golpiza, pese a que no opusieron resistencia.

Los delincuentes actuaron con precisión y violencia. Se llevaron todo lo que encontraron a su alcance, mientras continuaban amenazándolos con disparar si hacían algún movimiento. Todo ocurrió en menos de un minuto.

Una cámara de seguridad registró parte del asalto, aunque la grabación se cortó de forma abrupta, lo que impidió observar la fuga de los ladrones.

La familia radicó la denuncia y pidió que se difunda el caso para que se identifique a los responsables, que continúan prófugos.