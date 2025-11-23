Vendían cocaína en un búnker fortificado, descartaron la droga por el inodoro y salió por una cloaca

Los vecinos del barrio San Jorge oyeron las sirenas de la policía y ya sabían de qué se trataba: iban a por el “búnker” que operaba desde hace meses vendiendo droga en la zona.

La DDI de Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata allanó una casa en Bolívar al 11.000 qué había sido objeto de varias denuncias anónimas.

Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con una casa fuertemente fortificada: barrotes de hierro y un intrincado sistema de cerrojos para demorar cualquier ingreso indeseado.

Los delincuentes, un hombre de 35 años y su pareja de 29, resolvieron descartar la droga tirándola por el inodoro. Sin embargo, la maniobra fue en vano: uno de los agentes encontró una cloaca cerca por la que salieron las bolsas con la cocaína y también el efectivo.

En total, secuestraron 60 dosis de cocaína listas para vender y 900 mil pesos fruto de las actividades ilícitas. La pareja fue trasladada al penal de Batán y el búnker fue destruido a mazazos.