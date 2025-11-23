Volvió a su auto y vio salir a dos hombres con sus llaves: habían entrado con un inhibidor

Fue a hacer las compras y cuando volvió no pudo creer lo que veía: dos sujetos salían de su auto con las llaves en mano.

Inmediatamente después, la mujer realizó la denuncia y activó el protocolo de búsqueda del Fiat Duna que los delincuentes utilizaron para fugarse. Las cámaras siguieron el trayecto del vehículo desde la Recta Martinolli -dónde habían forzado el Peugeot 208 de la víctima- hasta el barrio Cerro de las Rosas.

Allí, sobre la Av. Rafael Núñez al 4500 los interceptaron. Al revisarlos encontraron un inhibidor tipo handy con el que los delincuentes ya habían cometido otros delitos similares.

A su vez, portaban un smartwatch y varios celulares con los que coordinaban las maniobras delictivas. Ambos quedaron a disposición de la Justicia junto con el Duna.