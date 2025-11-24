Tres patrulleros, autos robados y droga: así atraparon a una banda tras un seguimiento clave

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM)- recibió este jueves un alerta por tres personas armadas que intentaban ingresar a un domicilio. Al no lograrlo, sustrajeron una motovehículo y se dieron a la fuga.

Inmediatamente, los operadores del COM realizaron la desgrabación de las cámaras, donde se identificó un Renault Logan blanco sin dominio delantero, vehículo utilizado para ir y volver del hecho. Fue así que se dio aviso inmediato a personal policial que logró interceptarlo en Tetamanti y Manrique, donde las tres personas fueron reducidas.

Además, se confirmó que el Renault Logan utilizado, había sido robado el 14 de noviembre, fue secuestrado por la policía. El motovehículo sustraído también fue recuperado, restituyendo ambos bienes y dejando a los involucrados a disposición de la Justicia.

Asimismo, con los datos recabados de los aprehendidos, se ordenó un allanamiento, en el que se recuperaron dos vehículos robados, una moto con pedido de secuestro (y con el motor adulterado), 90 dosis de estupefacientes listos para comercialización, armas y balas.