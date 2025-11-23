¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Pasamontañas, guantes y destornilladores: así operaban dos ciudadanos chilenos que realizaban entraderas

Los delincuentes fueron detenidos a bordo de un Fiat Argos sin patente. Eran acusados de varios escruches en la zona de San Isidro y el robo a una pareja de jubilados en Olivos.
 

Por Redacción

Domingo, 23 de noviembre de 2025 a las 10:55

Personal de la Comisaría 1ra de San Isidro logró detener a una dupla de ladrones de origen chileno responsables de múltiples entraderas. 

Los delincuentes, que eran buscados hace tiempo, fueron captados por las cámaras mientras se movían en un Fiat Argos cuyo número de chasis y motor había sido adulterado. 

Durante la requisa, los uniformados encontraron pasamontañas, guantes y destornilladores con los que los delincuentes habían perpetrado múltiples escruches en el municipio de San Isidro. 

A su vez, eran señalados por una violenta entradera en Olivos que tuvo por víctimas a una pareja de jubilados. 

Los ladrones, de 21 y 31 años, quedaron a disposición de la Justicia.

