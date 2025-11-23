Pasamontañas, guantes y destornilladores: así operaban dos ciudadanos chilenos que realizaban entraderas

Personal de la Comisaría 1ra de San Isidro logró detener a una dupla de ladrones de origen chileno responsables de múltiples entraderas.

Los delincuentes, que eran buscados hace tiempo, fueron captados por las cámaras mientras se movían en un Fiat Argos cuyo número de chasis y motor había sido adulterado.

Durante la requisa, los uniformados encontraron pasamontañas, guantes y destornilladores con los que los delincuentes habían perpetrado múltiples escruches en el municipio de San Isidro.

A su vez, eran señalados por una violenta entradera en Olivos que tuvo por víctimas a una pareja de jubilados.

Los ladrones, de 21 y 31 años, quedaron a disposición de la Justicia.