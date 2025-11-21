"Fumaba dos atados de puchos por día más doce cigarrillos de la risa": el “Mono” de Kapanga contó cómo vivía antes de sufrir un infarto

A un año del infarto que casi le cuesta la vida, Martín "El Mono" Fabio recordó cómo era su estilo de vida antes de aquel hecho que lo llevó a cambiar distintos aspectos de lo cotidiano.

Durante una entrevista, el artista habló del ataque cardíaco que sufrió durante un show en septiembre del año pasado. Al ser consultado por Mario Pergolini sobre su reacción al recibir el diagnóstico durante su internación, el cantante confesó: "Me asusté cuando me vi todo enganchado".

"Sentí un dolor de pecho muy fuerte, mientras cantaba", comenzó a contar la historia que marcó un antes y un después en su vida.

"La noche anterior había tenido un show en Trelew y sentí un fuerte dolor después, pensé que era una contractura porque estaba estresado y en plena gira", agregó.

En ese sentido, el músico confesó que consumía tabaco y marihuana: "Yo fumaba dos atados de puchos por día más de ocho a doce cigarrillos de la risa".

Y agregó: "Alcohol hace más de 32 años que no tomo alcohol ni otras drogas”.

En este marco, el artista recordó cuando quiso emprender en el negocio de los panchos: "Compré 3.000 salchichas y vendí 3 panchos". También relató que no le gusta comer verduras.

En este sentido, respecto a su alimentación, otro factor que influyó en su problema cardíaco según le advirtieron los profesionales, el cantante enumeró: "Mi comida era milanesa napolitana con papas fritas, pizza y pasta, tenía un par de números, el cardiólogo me lo dijo".

Por último, para sorpresa de todos los presentes, El Mono agregó otro consumo más a su lista de factores de riesgo: "También tomaba mucho energizante... de ocho a diez latas".

Finalmente, recordó cuando hizo el servicio militar: "Si no hubiese hecho la colimba, nunca hubiese escuchado una canción de La Mona Jiménez".



La primera vez que habló de su infarto:

Si bien el hecho ocurrió a fines de septiembre de 2024, recién en octubre de ese mismo el año el músico se sinceró al respecto y anunció que se despedía de los escenarios.

A través de un video que compartió en Instagram, el cantante de la banda Kapanga contó que había sufrido un infarto en medio de una presentación de su banda.

"El sábado pasado en el festival Vivimos Música, me sentí un poquito mal, tuve un dolor en el pecho y bueno, fui después a hacerme un chequeo, ahí en la ambulancia. No me dio muy bien, me derivaron a la Clínica Modelo de Quilmes y después de hacerme otros controles y otros chequeos detectaron que tenía un infarto en el corazón", contó el músico, desde su casa.

Con el humor que lo caracteriza, El Mono explicó que debía dejar las presentaciones por un tiempo: "Me indicaron que me tenía que hacer un par de cositas, destapar algunas cañerías, algún cambio de filtro, aceite líquido de freno. Así que por un tiempito voy a estar alejado de lo más me gusta hacer, lo que más feliz me hace que es cantar con mis amigos y hermanos de Kapanga".

"Pero bueno, primero hoy está mi salud, así que ustedes sabrán entender, pronto más novedades, pero quédense tranquilos que de esta salgo de taquito. Los quiero. Gracias por los mensajes de amor y de cariño que me expresaron, que estuve ahí leyendo, algo me contaron”, cerró.