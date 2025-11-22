Era oficial de policía, grababa escenas hot con el uniforme y tenía una cuenta de OnlyFans

La cuenta “It´s Oficial Nicole” tiene casi 75 mil seguidores en Instagram y la mayor parte de su contenido giraba en torno a una mujer policía en posiciones, conversaciones y situaciones de alto voltaje erótico.

Pero no se trataba de una simulación: la joven de los vídeos eran efectivamente una Policía de la Ciudad utilizando el uniforme oficial aunque con la identificación quitada.

Al visibilizarse la existencia de dicha cuenta y otra de OnlyFans en la que la joven subía escenas hots, la Policía la pasó a disponibilidad por "afecta notablemente el prestigio de la institución" y constituye un "uso indebido de las prendas y equipo policial asignado".

En uno de los vídeos, la oficial, que tenía tres años y tres meses de antigüedad, decía ante cámara: “si rompes la Ley, me rompes a mí”. Luego de reírse, preguntaba: “ah, ¿no era así?”.

En otro aparecía sentada en un coche como una muñeca inflable con una bolsa plástica en la cabeza mientras un joven se alegraba por la llegada de la adquisición. “Es una edición limitada: flexible, hermosa”, expresaba el hombre. “A ver si es igual que todas”, decía luego y al mostrarle un fajo de billetes la oficial reaccionaba.

En ocasiones aparecía con una segunda mujer. Tomadas de la mano corrían hasta la cámara y gritaban “pajín”. En otra escena aparecían jugando al pool de forma sugerente.

Otra modalidad de vídeos constaban de un hombre grabando a la oficial en posiciones hots lanzándole piropos con los que “Nicole” se mostraba ofendida.

“Lejos de tratarse de un tema de libertad de expresión, involucra la preservación del orden público y los principios rectores de la Seguridad”, aseguraron los superiores de la mujer en un el comunicado oficial de despido.