Adulteró la patente del auto para que no lo identifiquen, un móvil de tránsito sospechó y lo persiguió

Los ocupantes de un Volkswagen UP gris fueron detenidos mientras circulaban por la autopista Buenos Aires - La Plata en un vehículo en condiciones irregulares. Fueron identificados y se les labró una infracción.
 

Sabado, 22 de noviembre de 2025 a las 09:06

Movilizarse en un auto sin patente es una de las infracciones de tránsito más graves previstas por la Ley. Es por eso que una familia tomó una decisión arriesgada: colocarle un dominio trucho a su coche para evitar cualquier cruce con la policía. 

Sin embargo, mientras circulaban a la altura del kilómetro 21,5 de la autopista Buenos Aires - La Plata, agentes de la Subsecretaría de Fiscalización, Control de Tránsito y Seguridad Vial sospecharon del vehículo y lo persiguieron. 

Una vez detenido el rodado, identificaron el verdadero dominio del vehículo y a sus ocupantes. A su vez, labraron un acta correspondiente a la infracción. 

Estas tareas se complementan con controles focalizados en las conductas más recurrentes: uso del celular al conducir, circulación indebida por banquina —reservada exclusivamente para emergencias—, no uso del cinturón de seguridad, y otras acciones que ponen en peligro la vida de quienes transitan por el territorio bonaerense.


 
Como parte del fortalecimiento de la fiscalización, el Ministerio incorporó cámaras 4K Full HD internas y externas a los vehículos oficiales y bodycams al personal con transmisión en vivo a MOVI, Centro de Monitoreo Vial del Ministerio de Transporte. Esta tecnología permite registrar cada procedimiento, garantizar la transparencia, mejorar la calidad de las intervenciones y aportar evidencia ante eventuales infracciones o situaciones de riesgo.

