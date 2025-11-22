Adulteró la patente del auto para que no lo identifiquen, un móvil de tránsito sospechó y lo persiguió

Movilizarse en un auto sin patente es una de las infracciones de tránsito más graves previstas por la Ley. Es por eso que una familia tomó una decisión arriesgada: colocarle un dominio trucho a su coche para evitar cualquier cruce con la policía.

Sin embargo, mientras circulaban a la altura del kilómetro 21,5 de la autopista Buenos Aires - La Plata, agentes de la Subsecretaría de Fiscalización, Control de Tránsito y Seguridad Vial sospecharon del vehículo y lo persiguieron.

Una vez detenido el rodado, identificaron el verdadero dominio del vehículo y a sus ocupantes. A su vez, labraron un acta correspondiente a la infracción.

Estas tareas se complementan con controles focalizados en las conductas más recurrentes: uso del celular al conducir, circulación indebida por banquina —reservada exclusivamente para emergencias—, no uso del cinturón de seguridad, y otras acciones que ponen en peligro la vida de quienes transitan por el territorio bonaerense.