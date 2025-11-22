Alerta mecheros: la distrajo para que su mujer le robe un bolso del auto

Una dupla de delincuentes realizó una eficaz maniobra de distracción para robarle a una mujer que cargaba GNC.

Todo comenzó en una estación de servicio mientras la víctima aguardaba a que termine la carga de gas. En ese momento, un Chevrolet Corsa con un matrimonio abordo se posicionó en la boca de expendio contigua.

El hombre fue directo hacia al playero simulando tener problemas mecánicos para ver si le podía dar una mano. Luego, se puso a hablar por teléfono y se acercó a la víctima. “¿No tendrás el número de alguna grúa? Porque no me atienden”, le dijo el delincuente.

Mientras tanto, su pareja, deambulaba cerca del coche de la víctima mirando hacia todos lados para asegurarse de que no estaba siendo vigilada. En una rápida pero tranquila maniobra se acercó a la puerta del acompañante y sustrajo un bolso aprovechando que el marido entretenía a la dueña del auto.

Todo quedó registrado por las cámaras de las de estación ubicada en Cañuelas.