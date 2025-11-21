“Es mi parte más hot”: María Becerra presentó su nuevo álbum "Quimera" y contó cuál de todos sus personajes es el preferido de su novio

"Organismo que resulta de la unión de células genéticamente distintas y procedentes de diferentes cigotos", dice Real Academia Española sobre el término “Quimera” y algo de eso hay en el nuevo material musical de la cantante argentina.

Para darle concepto a las 17 canciones del álbum, Becerra inventó cuatro alter egos que, a la vez, dialogan con lo más profundo de su personalidad. Shanina, Jojo, Maite y Gladys, personajes que, según ella misma revela, "me ayudaron a sanar en el camino".

"A Rei la que más le gusta es Jojo, es mi parte más hot", confesó la cantante cuando le consultaron por su actual pareja.

En una entrevista, María también contó “Gladys” es el personaje que más se parece a ella: “Es la María más primitiva, la María que todavía no evolucionó”.

Quimera es "un viaje personal, emocional y profundo, con sus luces y sus sombras, con todas las versiones de mi". El trabajo cuenta con colaboradores como Tini, Paulo Londra, Karina, El Alfa, Taichu, Jay Wheeler y Rei, su pareja, a quien le dedica varias de las canciones.

“Todo lo que escribía me dolía. Tenía ganas de seguir haciendo música, pero todas mis canciones venían desde el mismo lugar”, compartió durante el proceso creativo.

Lejos de dejar de componer, la música volvió a ser su refugio. Se preguntó “¿Cómo escribir desde otros lugares que no fueran solamente el dolor?" Esa inquietud no solo transformó el álbum que originalmente había preparado, sino que la llevó a construir un nuevo lenguaje, un nuevo universo, una nueva narrativa propia llamada Quimera.

Los personajes que creó María para este trabajo:

El mensaje del disco tiene historias personales, ajenas o de personas cercanas que la atraviesan e inspiran. María decidió ir más allá y abrir paso a múltiples identidades.

Así nacen sus cuatro alter egos: Maite, la vulnerabilidad, la herida y el amor que enseña; Jojo que se destaca por su brillo y la sensualidad como declaración de libertad; Shanina, la dualidad, el deseo, la intensidad y su energía cambiante y Gladys, la raíz, la verdad cruda, el orgullo por el origen y el barrio.

Cada una de ellas habita tres canciones que exploran géneros, historias, estéticas y modos de sentir distintos, haciendo de Quimera un álbum donde conviven pop, urbano, R&B, salsa, dembow, sonidos experimentales, melancolía, fuego, catarsis y empoderamiento.

Además, Quimera no es solo un álbum de personajes. En el centro del disco, también está la cantante sin filtros. Una quinta voz que no interpreta, no actúa y no se esconde. Son cinco canciones en las que se despoja de toda ficción para hablar del amor, de la verdad, de la caída, de la sanación, de lo que duele y de lo que la salva.

Es el momento del álbum donde “se saca el disfraz” y se presenta en su forma más humana y honesta. El álbum fue producido por Xross, y Marí a participó activamente en la producción de varias de sus canciones, profundizando su exploración sonora y consolidando una nueva etapa de involucramiento creativo integral, presente también en lo visual, ya que gran parte de los videoclips nacieron de ideas originales desarrolladas por ella.