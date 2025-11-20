Entraron a robar a la casa de Valeria Mazza: se hicieron pasar por cortadores de pasto pero serían de la “Banda del Millón”

San Isidro volvió a quedar en el centro de la escena por un hecho de inseguridad. Un joven, que se hizo pasar por cortador de césped, vulneró la casa de Valeria Mazza junto a otros dos cómplices.

Si bien la modelo se encuentra fuera del país junto con su marido, Alejandro Gravier, al momento del hecho estaba presente su hija de 17 años, una amiga y los empleados del domicilio.

Según el parte policial, un primer delincuente tocó timbre siendo atendido por un trabajador del hogar. La principal hipótesis de los investigadores es que se habría tratado de una maniobra de distracción: mientras conversaban, otros dos sujetos ya se encontraban en el patio del hogar.

Al darse cuenta de la presencia de los delincuentes, tanto la hija de Mazza como su amiga y las empleadas se encerraron en una habitación y llamaron al 911.

En Desayuno Americano hablaron con Alejandro Gravier, el esposo de Mazza. "No se llevaron nada, está todo bien”, detalló el empresario. “Ojalá estas cosas sirvan para que se solucionen"”, agregó y aclaró que su hija estaba “bien y contenida”.

¿Cómo ingresaron al lugar? La causa fue caratulada como “hurto agravado por escalamiento”. Los investigadores creen que los asaltantes habrían saltado una parte del muro donde el alambre estaba cortado.

¿Fue la “Banda del Millón"?

Los asaltantes no eran improvisados: se trataría de miembros de la temible “Banda del Millón”.

El grupo, integrado por un gran número de menores y comandados desde la cárcel, es sindicado por una serie de entraderas en San Isidro y la zona. A su vez, se los responsabiliza por la muerte de al menos cuatro jubilados durante dichos hechos delictivos.

La palabra de Baby Etchecopar

En Desayuno Americano se comunicaron con Baby Etchecopar. El conductor es vecino de la zona y dio su opinión sobre el estado actual de la inseguridad y que debería hacerse para combatir la delincuente.

"Parece una zona entregada", aseguró Baby en relación a San Isidro, que según explicó Carlos Salerno, está sin secretario de Seguridad desde hace dos meses.

"La policía no está a la altura y el sistema es antiguo”, reflexionó Etchecopar que sufrió en carne propia un violento asalto que terminó con la muerte de un delincuente.

"No confío en las garitas", señaló y contó como un sereno reveló información sensible mientras se desempañaba como Uber.