Noqueó a un joven de 16 años y cuando estaba en el piso un amigo del agresor le pegó una patada en la cabeza que lo desmayó

Un adolescente de 16 años fue noqueado durante una pelea en una cancha de fútbol de Mariano Acosta y, cuando estaba tendido en el piso, recibió una patada criminal en la cabeza por parte de un joven de 27 años que aparentemente estaba armado y amenazaba con disparar.

El hecho ocurrió en un complejo de fútbol ubicado en Tonelero, entre Homero y Ruta 40, conocido como “La Cancha del Pola”. La víctima, domiciliada a pocas cuadras, peleaba a golpes de puño con otro adolescente de 17 años cuando cayó al piso tras recibir un golpe que lo arrojó contra el alambrado, mientras varios jóvenes filmaban la escena sin intervenir.

En ese momento un tercer joven —identificado como Enzo Sebastián Alegre, de 27 años— irrumpió en la pelea: "Que no se meta nadie o les doy un corchazo”. Pero decidió intervenir y le aplicó un puntapié a la altura de la cabeza al menor que lo dejó inconsciente.

El herido fue trasladado al hospital Héroes de Malvinas, donde recibió asistencia médica y fue dado de alta, encontrándose fuera de peligro, precisaron los voceros.

El otro implicado en la pelea es un adolescente de 17 años. Ambos agresores fueron imputados en la causa, que quedó a cargo de la UFI 4 de Morón, a cargo de la fiscal Salesky.