Colapinto debuta hoy en Las Vegas: alfajores para los empleados de Alpine, inundaciones que amenazan la carrera y un canto viral

La temporada 2025 de la Fórmula 1 encara sus tres últimas carreras. Este fin de semana será el turno del Gran Premio de Las Vegas donde Franco Colapinto, ya confirmado para el 2026, seguirá sumando experiencia.

El pilarense, ya en tierras estadounidenses, mostró su habitual faceta relajada y divertida. El joven argentino repartió entre el equipo varios alfajores Havanna, una delicia poca frecuente en Europa y Norteamérica. “¿Dorado o plateado?”, le consultaba a los trabajadores de la escudería Alpine.

En un nuevo mano a mano con Juan Fossaroli, Colapinto habló sobre como vive este momento donde el equipo francés es el último de la parrilla.

“Fui aprendiendo como piloto, como persona, me estoy preparando para cuando llegue el momento de estar competitivo”, dijo con esperanza de cara al futuro. “Estos momentos complicados, con un auto difícil de manejar también me ayuda para cuando las cosas vayan encarriladas, es duro cuando no llegan las cosas que queres o que esperas”, reflexionó.

El joven de 22 años también tuvo lugar para un “encuentro” con Minnie Mouse en el que “le pidió casamiento”.

En un vídeo subido por la propia Alpine, Franco estuvo a bordo de una góndola veneciana en la cual hizo un divertido coro de la conductora-cantante sin pegar una nota.

¿Cuánto corre Colapinto?

El piloto argentino vuelve a las pistas en un horario y día inusual. Tendrá su debut este jueves a las 23:30 en la FP1, mientras que la segunda prueba comenzará a la 1 de la madrugada.

El plato fuerte será la clasificación, en la madrugada del sábado, donde el pilarense intentará ganar la mejor posición posible para el gran premio que arrancará el domingo a la 1 de la mañana.

Quién también dirá presente será la lluvia que afectan a Las Vegas desde hace días y podrían generar picantes condiciones para los corredores.