Dos delincuentes disfrazados de delivery asaltaron a una jubilada y la tiraron al piso para robarle el auto

Dos delincuentes que se hicieron pasar por repartidores de delivery asaltaron con violencia a una jubilada en la localidad de Rafael Castillo, donde la arrojaron al piso y le robaron su auto antes de darse a la fuga.

El hecho ocurrió en las últimas horas cuando dos hombres encapuchados, que circulaban en una moto y llevaban una mochila térmica de Pedidos Ya para simular ser trabajadores de reparto, abordaron a la víctima mientras estacionaba su vehículo frente a una vivienda.

Los ladrones bajaron a la fuerza a la mujer del habitáculo y la tiraron sobre el asfalto, donde quedó tendida. En medio del asalto, una vecina que presenció la situación se acercó para intervenir y pidió a los agresores que se retiraran: “Llevátelo, amigo”, se escucha decir en el registro. La jubilada sufrió golpes por la caída, aunque no requirió traslado hospitalario

La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de la cuadra, que mostraron cómo uno de los delincuentes subió al auto y escapó a toda velocidad, mientras su cómplice huyó en la moto.

Los asaltantes permanecen prófugos y los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificarlos y detenerlos