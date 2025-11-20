La AFA decidió que Rosario Central es el nuevo “campeón” del fútbol argentino por la tabla anual

Este jueves la cuenta oficial de Rosario Central sorprendió con una publicación donde se proclamaba “Campeón de la liga 2025”.

Se trata de una decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de reconocer al equipo de Ángel Di María por ser el que más puntos obtuvo en la tabla anual, situación por la cual ya se había ganado el derecho a disputar la Copa Libertadores 2026.

“Sentíamos que era algo injusto no tener un premio”, declaró el arquero Jorge “Fatura” Broun quién fue el representante de la institución en la ceremonia en la que la entidad que conduce “Chiqui” Tapia hizo entrega del trofeo.

Además del arquero y del DT Ariel Holan, otro de los presentes fue Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central. “Super merecido para un club como el nuestro que suma más puntos que el resto y perdió solo dos partidos en el año”, declaró.

Según Belloso era un “torneo que faltaba” y que el “comité ejecutivo venía discutiendo hace tiempo”.