Se desplomó el ascensor, una médica cayó desde un décimo piso y grabó un dramático video antes de ser rescatada

Una médica de 28 años resultó herida tras el desplome del ascensor de su edificio, que cayó desde el décimo piso mientras ella descendía, y permaneció atrapada durante 45 minutos hasta ser rescatada,

El hecho ocurrió en el edificio Chacabuco Park, en la zona de Nueva Córdoba, cuando Michelle Figueroas tomó el elevador para bajar a planta baja. A los pocos segundos, por motivos que se investigan, la cabina cedió y se precipitó varios pisos hasta detener su caída en el hueco del ascensor.

"Se cayó el ascensor del edificio. Estaba bajando desde el piso doce y desde el piso once, diez, más o menos, empezó a bajar superrápido. Chocó contra el menos uno, supongo que es. No tenemos subsuelo, pero bajó de la planta baja. Se sintió el golpe muy fuerte. Se corrieron los espejos, se rompió el techo, se rompió por todos lados el ascensor”, relató en la grabación que compartió a través de su cuenta oficial de TikTok.

“Me golpeé. Estoy acostada en el piso porque me duele la columna. Esperando lleguen los bomberos, la policía, los técnicos, alguien para sacarme. No sé qué hacer, no sé a quién llamar. Ya están todos los vecinos intentando abrir, pero no pueden abrir la puerta”, contó.

Vecinos del edificio dieron aviso a los servicios de emergencia, que arribaron al lugar y lograron retirarla del ascensor. Fue asistida en el lugar y trasladada a un centro de salud para su evaluación

Horas más tarde la víctima dijo que “por ahora” los médicos descartaron lesiones óseas. “Tengo que hacerme más estudios para llegar al diagnóstico”, sostuvo. “Hoy fueron y arreglaron todo, cosas que veníamos reclamando desde 2022”, señaló.