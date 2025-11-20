Robaron dos autos, escapaban a toda velocidad y atropellaron y mataron a una mujer de 47 años

Una mujer de 47 años murió y su pareja resultó gravemente herida al ser atropellados en Villa Madero por un auto en el que escapaban delincuentes que minutos antes habían robado dos vehículos y cometido al menos otro asalto en la zona.

La víctima fatal fue identificada como Paola Lonzo (47), quien circulaba en una moto Jianshe 125 cc junto a su novio, Carlos Rodríguez (43), rumbo a su vivienda ubicada a pocas cuadras del lugar. El hecho ocurrió alrededor de las 20.36 en la esquina de General Pintos y General Paunero, en Villa Madero.

Un Fiat Siena blanco robado los embistió a toda velocidad cuando cruzaban con la moto. A raíz del impacto, ambos salieron despedidos y cayeron sobre el asfalto. Lonzo murió en el acto, mientras que Rodríguez fue trasladado en grave estado a un centro asistencial de la zona.

Detrás del Siena circulaba un Peugeot 208 blanco, también robado, que formaba parte del mismo grupo delictivo y que continuó la fuga sin detenerse. Tras avanzar algunos metros, los delincuentes abandonaron el Siena y continuaron la huida en el Peugeot.

La secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad de una vivienda ubicada sobre General Pintos, donde se observa el momento del impacto, el cuerpo de Lonzo proyectado varios metros y a Rodríguez herido en el pavimento.

Minutos antes del choque los asaltantes habían robado el Peugeot 208 a un vecino identificado como Brian E. en Agrelo y Culpina, a menos de diez cuadras del lugar. Previamente también habían sustraído el Fiat Siena a otro vecino, Roberto M., y habrían cometido un robo en una carnicería.