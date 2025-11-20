Balaceras, más de 500 policías y casi 150 patrulleros para detener a 7 sospechosos

La Policía detuvo a siete sospechosos y secuestró armas y droga en 53 allanamientos que se realizaron en Rosario, desde lamadrugada, algunos por los hechos de balaceras ocurridos el pasado lunes.

El secretario de Seguridad Pública de la Provincia de Santa Fe, Omar Pereira; el subsecretario de Investigación Criminal, Marcelo Albornoz; y la directora general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eva Cainelli, brindaron detalles del megaoperativo al que estuvieron afectados 542 efectivos y 148 móviles policiales.

Hay siete personas detenidas a disposición de la Justicia: seis por las causas que se investigan y uno restante por pedido de captura activo. Además se procedió al secuestro de armas de fuego, municiones, material estupefaciente y elementos de interés para la causa que investiga el Ministerio Público de la Acusación (MPA).



Pereira explicó: “Fue una acción conjunta con el MPA y también con las fuerzas federales, con resultados que serán evaluados por los fiscales en cada causa. Son varias causas sobre las cuales se trabajó, con seis detenciones. Son operativos que van a ser frecuentes, teniendo en cuenta que se han incorporado nuevos fiscales, por lo que el incremento de las investigaciones, y estos allanamientos son consecuencias de esas pesquisas”.

Valor probatorio

La directora del la PDI brindó algunos detalles del procedimiento policial que se realizó “en la zona sur y zona norte de Rosario” y remarcó la importancia del material probatorio encontrado en estos allanamientos. “El material está relacionado con las investigaciones, porque estamos hablando de causas varias, de microtráfico, de amenazas, de abuso de arma, por lo tanto encontramos drogas, dinero en efectivo, armas de fuego, cartuchería, así que está todo relacionado con la causa y es lo que estábamos buscando”.