Un ciudadano chino disparaba desde el balcón de su casa con un pistolón y lo redujeron con una Taser

La Policía de la Ciudad, mediante el uso de la pistola Taser, logró detener a un hombre de 39 años de nacionalidad china que efectuaba disparos de arma de fuego desde el balcón de su casa.

El hecho ocurrió en la calle Las Casas al 4100 en el barrio de Boedo, adonde acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 5 B tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego.

Al arribar, los oficiales lograron divisar a un hombre que desde el balcón del primer piso efectuaba disparos con un pistolón. El sospechoso se negaba a establecer comunicación con las autoridades y comenzó a disparar nuevamente con un revólver.

Rápidamente, la Policía de la Ciudad estableció un perímetro en la cuadra y cortó el tránsito mientras daba aviso a la Justicia, quien ordenó la intervención del DOEM, un negociador, y el SAME.

Dada la hostilidad del implicado, el DOEM irrumpió en el domicilio, procedió a inmovilizar al sujeto mediante el uso de la pistola Taser y a reducirlo sin lesiones. Por su parte, el SAME asistió al imputado y lo trasladó al Hospital Peña con diagnóstico por “excitación psicomotriz”.

La policía secuestró un revólver largo, un pistolón, una pistola de aire comprimido, un cargador de pistola semiautomática, municiones calibre 9 mm y 8 vainas servidas. Se labraron actuaciones por “abuso de armas”.