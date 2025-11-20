Entraron a robar a una panadería, las empleadas los enfrentaron con una cuchilla y lograron detener a uno de los delincuentes

Dos delincuentes ingresaron a robar a una panadería de Lanús, pero las empleadas del local enfrentaron a uno de ellos con una cuchilla y lograron retenerlo hasta la llegada de la Policía.

El hecho ocurrió en el comercio “Don Juan”, ubicado en Marcos Avellaneda y Luis Vernet, cuando primero entró un ladrón y, segundos después, su cómplice, quien amagó a sacar un arma de la cintura, pasó del otro lado el mostrador y se dirigió directamente a la caja.

Según las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del local, el asaltante comenzó a tomar billetes cuando una de las trabajadoras salió desde el fondo y se le plantó adelante con un cuchillo. Tras un forcejeo, logró empujarlo hacia la salida.

En medio del enfrentamiento, su compañera se sumó y entre ambas lograron reducir al sospechoso en la vereda, donde lo mantuvieron retenido hasta que arribó un móvil policial convocado por vecinos.

El cómplice, en tanto, escapó y es intensamente buscado por la Policía. Hasta el momento no hubo novedades y permanece prófugo.



