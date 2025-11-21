Fin de semana EXTRA largo: ¡disfrutalo en Mar del Plata!

Si estás pensando en hacer una escapada a último momento, Mar del Plata te espera con clima ideal, ambiente veraniego anticipado y una agenda llena de planes.



Desde la costa hasta la sierra, con paseos, cultura, deportes y sabores únicos, la ciudad tiene todo listo para que disfrutes estos días como unas mini vacaciones.



A pocos minutos del centro, la Sierra y la Laguna de los Padres ofrecen naturaleza, tranquilidad y sabores regionales. Hay senderos, miradores, el Museo José Hernández y lugares ideales para pasar el día o comprar algo rico para llevar.





Si querés aprovechar al máximo lo que queda del finde -playa, sierras, cultura, paseos y miles de actividades- no te puede faltar este dato:



descargá la APP “Guía Turística de Mar del Plata” en tu celular.



¡Es gratuita y te muestra todo lo que podés hacer estos días en la ciudad!