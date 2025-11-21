¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Información general

Fin de semana EXTRA largo: ¡disfrutalo en Mar del Plata!

El finde largo ya empezó y Mar del Plata está desplegando toda su energía con propuestas para disfrutar el mar, la cultura, la gastronomía y la naturaleza.

Por Redacción

Viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 07:52

Si estás pensando en hacer una escapada a último momento, Mar del Plata te espera con clima ideal, ambiente veraniego anticipado y una agenda llena de planes.

Desde la costa hasta la sierra, con paseos, cultura, deportes y sabores únicos, la ciudad tiene todo listo para que disfrutes estos días como unas mini vacaciones.



La costa: mar, playa y vistas únicas:

El buen clima acompaña y vas a poder caminar por la Rambla, relajarte en Varese o Playa Grande, y disfrutar las postales clásicas desde el Torreón del Monje. Si seguís hacia el puerto, seguro te cruzás con los famosos lobos marinos. Y si preferís un plan más tranquilo, los acantilados del sur son ideales para un picnic con vista al mar.

Bonus track: los atardeceres de noviembre vienen regalando colores increíbles.



Paseos y compras para sumarte al ritmo marplatense
Güemes te espera con diseño, cafés y pastelería; Constitución suma tiendas, heladerías y propuestas para toda la familia.

Son dos de las zonas más elegidas para pasear, hacer compras y disfrutar la vida urbana de la ciudad en cualquier momento del día.

Cultura para disfrutar este finde:

Podés aprovechar múltiples propuestas culturales: Villa Victoria con actividades al aire libre, Villa Mitre para conocer la historia local, el Museo Castagnino para amantes del arte y la arquitectura, y el Museo de Ciencias Naturales, un plan ideal para chicas y chicos. A esto se suman obras de teatro, música y espectáculos en distintas salas de la ciudad.



Aire libre y movimiento para todas las edades:

Este finde es perfecto para activar: escuelas de surf y SUP con clases y alquiler de equipos, recorridos en bici o rollers por la costa y hasta vuelos de parapente biplaza para quienes buscan algo distinto. Mar del Plata tiene opciones tanto para la aventura como para el relax.

Escapada cercana: Sierra y Laguna de los Padres


A pocos minutos del centro, la Sierra y la Laguna de los Padres ofrecen naturaleza, tranquilidad y sabores regionales. Hay senderos, miradores, el Museo José Hernández y lugares ideales para pasar el día o comprar algo rico para llevar.



Sabores marplatenses para disfrutar:

La gastronomía local es un imperdible: rabas, pescados y mariscos frescos, pizzas, medialunas, churros, alfajores y todo lo clásico de la ciudad. A eso se suman cerveza artesanal, gin local y el vino de mar de la bodega Trapiche Costa & Pampa. Hay propuestas para cada antojo, desde lo tradicional hasta lo gourmet.

La clave para organizar tu itinerario:



Si querés aprovechar al máximo lo que queda del finde -playa, sierras, cultura, paseos y miles de actividades- no te puede faltar este dato:

descargá la APP “Guía Turística de Mar del Plata” en tu celular.

¡Es gratuita y te muestra todo lo que podés hacer estos días en la ciudad!

