Fin de semana EXTRA largo: ¡disfrutalo en Mar del Plata!

Si estás pensando en hacer una escapada a último momento, Mar del Plata te espera con clima ideal, ambiente veraniego anticipado y una agenda llena de planes.
Desde la costa hasta la sierra, con paseos, cultura, deportes y sabores únicos, la ciudad tiene todo listo para que disfrutes estos días como unas mini vacaciones.
La costa: mar, playa y vistas únicas:
El buen clima acompaña y vas a poder caminar por la Rambla, relajarte en Varese o Playa Grande, y disfrutar las postales clásicas desde el Torreón del Monje. Si seguís hacia el puerto, seguro te cruzás con los famosos lobos marinos. Y si preferís un plan más tranquilo, los acantilados del sur son ideales para un picnic con vista al mar.
Bonus track: los atardeceres de noviembre vienen regalando colores increíbles.
Paseos y compras para sumarte al ritmo marplatense
Güemes te espera con diseño, cafés y pastelería; Constitución suma tiendas, heladerías y propuestas para toda la familia.
Son dos de las zonas más elegidas para pasear, hacer compras y disfrutar la vida urbana de la ciudad en cualquier momento del día.
Cultura para disfrutar este finde:
Podés aprovechar múltiples propuestas culturales: Villa Victoria con actividades al aire libre, Villa Mitre para conocer la historia local, el Museo Castagnino para amantes del arte y la arquitectura, y el Museo de Ciencias Naturales, un plan ideal para chicas y chicos. A esto se suman obras de teatro, música y espectáculos en distintas salas de la ciudad.
Aire libre y movimiento para todas las edades:
Este finde es perfecto para activar: escuelas de surf y SUP con clases y alquiler de equipos, recorridos en bici o rollers por la costa y hasta vuelos de parapente biplaza para quienes buscan algo distinto. Mar del Plata tiene opciones tanto para la aventura como para el relax.
Escapada cercana: Sierra y Laguna de los Padres
A pocos minutos del centro, la Sierra y la Laguna de los Padres ofrecen naturaleza, tranquilidad y sabores regionales. Hay senderos, miradores, el Museo José Hernández y lugares ideales para pasar el día o comprar algo rico para llevar.
Sabores marplatenses para disfrutar:
La gastronomía local es un imperdible: rabas, pescados y mariscos frescos, pizzas, medialunas, churros, alfajores y todo lo clásico de la ciudad. A eso se suman cerveza artesanal, gin local y el vino de mar de la bodega Trapiche Costa & Pampa. Hay propuestas para cada antojo, desde lo tradicional hasta lo gourmet.
La clave para organizar tu itinerario:
Si querés aprovechar al máximo lo que queda del finde -playa, sierras, cultura, paseos y miles de actividades- no te puede faltar este dato:
descargá la APP “Guía Turística de Mar del Plata” en tu celular.
¡Es gratuita y te muestra todo lo que podés hacer estos días en la ciudad!