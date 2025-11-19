Escapó de un control en moto, un patrullero se cruzó de carril y lo encerró para chocarlo

Un motociclista de 20 años fue detenido en un impactante operativo policial tras darse a la fuga de un control de identificación en la localidad de Villa Gobernador Gálvez.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde, quedó registrado por las cámaras de seguridad del Municipio local y el aprehendido quedó a disposición judicial.



A las 17.05 horas del domingo, la Policía de Acción Táctica (PAT) dio aviso por radio a la Central 911 que un motociclista se había dado a la fuga en calles 17 de Octubre y Roque Sáenz Peña. Por lo tanto se activó una persecución policial que incluyó a móviles y personal del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez para dar con el motociclista.

El aprehendido fue trasladado al Hospital Anselmo Gamen por un traumatismo en la pierna izquierda. El procedimiento fue trasladado a la Comisaría 29ª de Villa Gobernador Gálvez. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dispusieron que el motociclista quede con custodia policial.